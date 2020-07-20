Банки.ру и компания «Финам» предлагают начинающим инвесторам принять участие в «Чемпионате трейдеров». Участники конкурса получат виртуальные деньги для торговли ценными бумагами в реальных условиях, а самым результативным трейдерам достанутся денежные призы.

«Чемпионат трейдеров с Банки.ру» — инвестиционный конкурс для тех, кто хочет попробовать свои силы на фондовом рынке, но не знает, с чего начать.

Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно с 20 июля по 24 августа 2020 года. Затем нужно установить бесплатную торговую программу на свой компьютер. Ссылка для скачивания и инструкция по установке будут отправлены на указанный при регистрации e-mail.



Все участники получают стартовый капитал 400 тыс. рублей на виртуальные счета и доступ к инструментам фондового рынка Московской биржи. Торговля будет доступна в период с 22 июля по 1 сентября 2020 года.

4 сентября 2020 года будут подведены итоги и определены шесть участников с наибольшей доходностью в конкурсе. Победители получат денежные призы. Приз за первое место составит 25 тыс. рублей, за второе — 20 тыс., за третье — 15 тыс., за четвертое — 10 тыс., за пятое — 7 тыс., за шестое — 4 тыс. рублей.