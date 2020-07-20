Объемы страховых сборов в России могут снизиться на величину от 5% до 10% по итогам 2020 года, причем больше всего пострадает страхование жизни, а выправления ситуации в 2021 году тоже ждать не стоит, прогнозируют в Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ).

Снижение сборов также ожидается в таких ключевых сегментах, как ОСАГО и добровольное медстрахование (ДМС), отмечает глава комитета АПСБ по PR и GR, гендиректор страхового брокера «РТ-Страхование» Николай Галушин. На эти три вышеперечисленных сегмента приходится чуть менее 50% всех страховых сборов на рынке.

А вот в страховании имущества физлиц даже возможен рост — благодаря ипотечному страхованию и снижению ставок по ипотеке. При этом развитие относительно новых видов и даже недавние изменения в законе пока не смогут дать толчка рынку, считает Галушин. Речь идет о страховании экологических рисков, ответственности руководителей, активизации агрострахования, о допуске агентов и брокеров к электронным продажам.

Эксперт добавляет, что в ДМС все-таки может произойти краткосрочный рост сборов — например, если в программы будет включено тестирование на коронавирус. Но есть вероятность, что компании попытаются сэкономить на ДМС, составляя более дешевые программы.

Спад или стагнация в ОСАГО будут вызваны не столько коронавирусом, сколько изменениями, которые сейчас происходят в этом виде, — расширением тарифного коридора и снижением среднего коэффициента бонус-малус, который используется при расчете итоговой стоимости полиса (КБМ, или коэффициент аварийности). Это, как предполагается, приведет к снижению средней стоимости страховки.

«Суммируя вышесказанное, ближайшие два года рынок можно будет скорее охарактеризовать как стагнирующий. Появление крупных разовых проектов, как, например, сверхкрупный договор по страхованию строительно-монтажных рисков в первом квартале 2020 года, общей ситуации на рынке не поменяет», — резюмировал Галушин.