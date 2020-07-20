Рубль завершил основную валютную сессию понедельника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 43 копейки к предыдущему закрытию и составил 71,445 рубля. С начала торговой сессии было проведено 32,6 тыс. сделок на 1,8 млрд долларов, диапазон котировок составил 71,325—72,1525 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 81,7575 рубля, уменьшившись на 44 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 5,8 тыс. сделок на 322,9 млн евро по курсам от 81,5 до 82,5975 рубля за евро.

После утренних максимумов по доллару и евро экспортеры приступили к продаже валютной выручки, что помогло российской валюте укрепиться, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

«Открытие понедельника выдалось для рубля не вполне удачным, главным образом в паре против евро. На фоне продолжения напряженных переговоров на саммите ЕС курс евро активно рос на международном и российском рынке. В частности, против рубля евро торговался в первой половине дня выше 82,4 рубля, а в паре с долларом обновил максимум с 9 марта. Доллар в утренние часы показывал нейтральную динамику, хотя еще на самом открытии успел обновить двухнедельный максимум: внешний фон для рубля в целом сохранялся неблагоприятным, но и американская валюта теряла позиции на внешних рынках из-за евро. Однако в дальнейшем зарубежные валюты скорректировались и почти всю вторую половину дня снижались», — комментирует эксперт.

К окончанию рабочего дня, продолжает он, рубль укреплялся примерно на 0,7% в парах с долларом и евро, хотя внешний фон по-прежнему сохранялся неоднозначным: валюты EM демонстрировали смешанную динамику, а на рынке нефти наблюдалась волатильность.

«По всей видимости, после обновления очередных максимумов экспортеры предпочли начать конвертацию валютной выручки по привлекательному курсу в рамках подготовки к предстоящим налоговым платежам», — резюмирует аналитик.