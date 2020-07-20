Председатель Европейского совета Шарль Мишель направил всем лидерам стран Евросоюза финальные компромиссные предложения по созданию фонда восстановления экономики ЕС после пандемии и выразил уверенность, что саммит достигнет соглашения. Об этом Мишель заявил, выйдя к журналистам в понедельник по завершении двусторонних консультаций перед пленарной сессией четвертого дня саммита ЕС.

«Я сейчас направлю всем лидерам свои новые предложения, которые стали результатом наших интенсивных консультаций. Нам предстоят тяжелые переговоры, но я убежден, что соглашение возможно», — заявил он. Мишель не раскрыл деталей этих предложений, которые еще должны быть единогласно утверждены всеми странами на пленарном заседании саммита.

Согласно информации из перекрестных источников в делегациях ЕС, компромиссные предложения предполагают оставить без изменения объем фонда в 750 млрд евро, но сократить объем денег, который будет выдаваться из него странам ЕС безвозмездно. Грантовая составляющая сокращена с 500 млрд евро до 390 млрд. Соответственно еще 360 млрд евро будут предоставлены в виде льготных кредитов.

По словам источника в Европейском совете, после ознакомления с текстом этих предложений европейские лидеры перейдут к рабочему ужину, после которого продолжат переговоры в формате пленарного заседания.

Согласно изначальному проекту Еврокомиссии, все 750 млрд евро внебюджетного фонда восстановления экономики ЕС должны быть привлечены Евросоюзом в виде кредитов у международных и европейских банков и финансовых организаций с обязательством выплатить их до конца 2056 года.

Помимо структуры фонда, еще один проблемный вопрос — это введение юридически прописанного условия соблюдения странами ЕС принципа верховенства права (как его оценивает Брюссель) для того, чтобы получать деньги из европейской казны. Против этого выступают Польша, Венгрия и ряд других стран Восточной Европы.

Саммит ЕС продолжается с утра пятницы, 17 июля, и может установить абсолютный рекорд продолжительности европейской встречи на высшем уровне. На данный момент самый длинный в истории ЕС саммит был в Ницце (Франция) с 7 по 11 декабря 2000 года. Тогда лидеры еще только 15 стран обсуждали масштабную реформу базовых документов сообщества, готовясь к приему сразу десяти стран Центральной и Восточной Европы, который состоялся в мае 2004 года.