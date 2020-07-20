Банк России за первые две недели июля получил 13,4 тыс. жалоб на финансовые организации, что на 13,3% меньше по сравнению с периодом с 18 по 30 июня, сообщили в Банке России.

«За период с 1 по 15 июля 2020 года количество обращений, поступивших в Банк России от потребителей финансовых услуг, составило 13,4 тысячи, что на 13,3% меньше по сравнению с периодом с 18 по 30 июня», — говорится в материалах регулятора.

Отмечается, что за отчетный период основной объем всех обработанных жалоб — 67,9% — пришелся на кредитные организации. При этом в отношении субъектов страхового дела было получено 12,1% всех обработанных жалоб, микрофинансовых организаций — 9,2%.

По вопросам потребительского кредитования поступило 27,6% всех жалоб, ипотечного кредитования — 10%, ОСАГО — 9,1%, деятельности МФО по предоставлению займов — 8,5%.

Наиболее распространенной темой жалоб остается проблема с погашением, включая связанные с реструктуризацией и рефинансированием задолженности вопросы. При этом за отчетный период на новые темы, возникшие в условиях эпидемии коронавирусной инфекции, пришлось 47,6% от общего объема жалоб на проблемы с погашением.

Другими наиболее заметными темами жалоб стали вопросы, связанные с взысканием просроченной задолженности, навязыванием дополнительных услуг при реализации финансовых продуктов и неверным применением коэффициента бонус-­малус.