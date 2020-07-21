Минфин предложил сократить на 10% незащищенную часть бюджетных ассигнований федерального бюджета в 2021—2023 годах, отказаться от индексации зарплат чиновников, а также перенести реформу оплаты труда федеральных госслужащих за пределы 2023 года. Об этом пишет РБК , ссылаясь на методику расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета на ближайшие три года. Суммарное сокращение бюджетных ассигнований в 2021 году составит 1,428 трлн рублей (включая 856,4 млрд рублей экономии за счет оптимизации бюджетных расходов и 365,3 млрд рублей за счет переноса расходов на 2020 год). В 2022 году уменьшение объема ассигнований бюджета оценивается в 1,892 трлн рублей, в 2023-м — в 1,364 трлн, следует из документа Минфина.

Ведомство предлагает провести «оптимизацию» расходов федерального бюджета в 2021–2023 годах. На 10% будут снижены расходы более чем по 50 статьям, за исключением дотаций региональным бюджетам, расходов на исполнение так называемых публичных нормативных обязательств, на содержание судебной системы, обслуживание госдолга и межбюджетные трансферты внебюджетным фондам. Но на те же 10% Минфин предлагает «оптимизировать» расходы на «обеспечение деятельности органов управления внебюджетных фондов», то есть административные расходы руководства фондов.

Всего за счет оптимизации расходных статей бюджетные ассигнования будут урезаны на 856,4 млрд рублей в 2021 году, на 846,7 млрд в 2022-м и на 833,2 млрд в 2023-м. Суммарное снижение нерасписанных расходов составляет 258,2 млрд рублей в 2021 году, 192 млрд в 2022-м и 198,2 млрд в 2023-м, следует из документов ведомства. В 2021 году текущим законом предусмотрены общие бюджетные расходы на 21,2 трлн рублей, в 2022-м — на 22,4 трлн. В 2020 году Минфин планирует потратить около 23 трлн рублей, что превышает объем расходов, предусмотренный бюджетным правилом.

Дефицит бюджета России в январе — июне составил 955,881 млрд рублей Объем перечислений в федеральный бюджет Федеральной налоговой службой за отчетный период составил 5,364 трлн рублей, Федеральной таможенной службой — 2,042 трлн рублей, другими федеральными органами — 1,686 трлн рублей.

Также Минфин предлагает отказаться от индексации окладов госслужащих в 2021 году. В документе ведомство не проводит общую оценку экономии бюджетных средств от пропуска индексации зарплат чиновников в 2021 году. Отказ же от повышения зарплат госслужащих, занятых в сфере обеспечения обороноспособности страны, сэкономит госбюджету 15,2 млрд рублей в 2021—2022 годах. Предлагается и сэкономить 118,5 млрд рублей в 2021—2022 годах за счет переноса реформы денежного содержания федеральных чиновников за пределы ближайшей трехлетки. Еще 150 млрд рублей Минфин предлагает сохранить в бюджете за счет отказа от выплаты дотаций региональным бюджетам за выполнение губернаторами KPI.