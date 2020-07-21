Средний размер размещения евробондов российских корпораций в первой половине 2020 года достиг 750 млн долларов, что стало рекордным показателем с 2013-го, пишут «Известия» . Это следует из обзора аудиторской компании PwC. В первой половине 2020 года российские корпорации привлекли 11,2 млрд долларов в долг через выпуск евробондов, в общей сложности бизнес из РФ провел 15 размещений. Также стоимость заимствований по ряду эмитентов упала до минимума.

Снижение ставок ФРС и ЕЦБ, а также вливание денег в экономику правительствами развитых стран создали благоприятную ситуацию для эмитентов, пояснили в PwC. Достаточная ликвидность и «охота за доходностью» глобальных фондов на фоне низких ставок повышают привлекательность облигаций наиболее надежных российских эмитентов. Ставки их купона зачастую выше компаний других развивающихся рынков с сопоставимым кредитным рейтингом. Риск дефолта у компаний из РФ, исходя из фундаментальных финансовых показателей, может быть и ниже, но на оценках платежеспособности сказывается геополитическая обстановка.

Как прокомментировали в «Алросе», решение выпустить валютные облигации было связано, с одной стороны, с конъюнктурой рынка, позволяющей привлечь средства на крайне выгодных условиях, с другой — с неопределенностью ситуации с распространением коронавируса. Ставка купона была на уровне 3,1% годовых, что стало самым низким среди выпусков российских компаний горно-металлургического сектора за всю историю, а также среди семилетних размещений глобальных эмитентов отрасли с 2013 года. В Альфа-Банке сообщили, что организация выпустила евробонды в рублях для финансирования текущей деятельности. В пресс-службе «Фосагро» сообщили, что компания разместила евробонды в середине января по рекордно низкой для российских эмитентов ставке для долларовых облигаций — 3,05% годовых, что позволило холдингу оптимизировать кредитный портфель.

По мнению экспертов, практически все заемщики из списка эмитентов нефинансового сектора, вышедшие на рынок в последнее время, — это крупнейшие российские компании первого эшелона. Рост средней сделки связан именно с тем, что на рынок вышли гиганты. Глобальные инвесторы сейчас проводят «мегашопинг» облигаций эмитентов из незападных стран, где позиции России выглядят довольно сильно. Крупнейшим банкам необходимо кого-то кредитовать, чтобы зарабатывать, но возможности нарастить выдачу потребкредитов на фоне эпидемии коронавируса серьезно ограничены. Им приходится скупать облигации с положительной доходностью. Как отмечают эксперты, слишком активная политика по привлечению капитала на западных рынках чревата для российских компаний ростом валютных рисков. Если кризис обострится, российские эмитенты будут вынуждены обслуживать валютный долг при падении выручки и ослаблении рубля.