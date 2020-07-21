Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) согласились с Пенсионным фондом России (ПФР) в том, что порядок выплат накоплений должен быть привязан к прожиточному минимуму пенсионера (ПМП), пишет «Коммерсант» . Это следует из ответов Национальной ассоциации НПФ (НАПФ) и Ассоциации НПФ (АНПФ).

Ранее ПФР предложил Минтруду привязывать выплаты по накоплениям к прожиточному минимуму пенсионера. В этом году ПФР запросил мнение по этому вопросу пенсионных СРО, предложив, в частности, планку, с которой начинается установление пожизненной накопительной пенсии, в размере 10% от ПМП. Ассоциации согласились с таким подходом, но посчитали, что «для получения положительного эффекта от внедряемых изменений и сохранения долгосрочной финансовой устойчивости НПФ» необходимо снизить порог до 5—7% от ПМП.

В Думу внесен проект изменения принципа расчета прожиточного минимума пенсионера для доплат к пенсии Региональные депутаты отмечают, что «ежегодно величина прожиточного минимума пенсионера на порядок ниже размера среднегодовой величины прожиточного минимума на душу населения, используемого при определении уровня бедности населения».

По оценке АНПФ, при уровне в 10% от ПМП количество единовременных выплат членами ассоциации увеличится на 20%. Это «приведет к социальной нестабильности материального положения пенсионеров, так как, с большой долей вероятности, сумма единовременных выплат быстро иссякнет, и государству придется увеличить расходы бюджета для повышения размера пенсионного обеспечения граждан до уровня 40% от утраченного заработка в соответствии с ориентирами, установленными МОТ», говорится в письме АНПФ.

Установление границы в 5–7% от ПМП увеличивает количество людей, которые будут получать пожизненную пенсию. По словам экспертов, благодаря такому понижению у фондов сократится вымывание пенсионных накоплений, а значит, будет медленнее сокращаться вознаграждение. Учитывая, что средний счет клиента НПФ немногим превышает 70 тыс. рублей пенсионных накоплений, получение единовременной выплаты поддержит человека, тогда как минимальная ежемесячная доплата к основной пенсии почти никак не влияет на финансовое положение, считают эксперты.