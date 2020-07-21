Сбербанк продолжит обслуживать субординированный кредит и не рассматривает списание ни в каких стресс-сценариях, сообщили в банке.

«Сбербанк продолжит обслуживать субординированный кредит и не рассматривает списание ни в каких стресс-сценариях», — сказано в сообщении.

В банке напомнили, что в рамках смены акционеров Сбербанка Минфину было предоставлено право сохранить субординированный кредит в размере 150 млрд рублей в основном капитале банка. До смены акционеров данная ссуда также учитывалась в основном капитале кредитной организации. Согласно требованиям Базельских стандартов, для учета субординированного кредита в капитале договор должен включать возможность списания кредита при наступлении кризисных событий, вероятность которых крайне низка.

«Сбербанк обслуживает кредит по рыночным ставкам и продолжит начислять и уплачивать проценты без изменений. Учитывая постоянный контроль за достаточностью капитала на уровне наблюдательного совета банка, списание субординированных инструментов является не более чем гипотетической возможностью, которая формально необходима для соблюдения требований Базеля», — добавили в кредитной организации.