Власти России не прибегают к услугам хакеров, заведомо ложные утверждения относительно этого не нанесут ущерба экономике страны. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью журналистам американского телеканала CNBC, опубликованном 21 июля.

Силуанова попросили прокомментировать утверждения Национального центра кибербезопасности Великобритании о том, что хакеры, якобы связанные с российскими спецслужбами, пытались похитить информацию о разработке в Великобритании, Канаде и США вакцины против коронавируса. Как подчеркнул министр, слова которого приводятся на английском, «никакие хакеры не работают на власти России». Он констатировал, что Москва не рассматривает возможности привлечения хакеров к каким-либо действиям «и не координирует их».

Силуанов подчеркнул, что российская сторона не имеет отношения к каким-либо кибератакам, в том числе якобы имевшим место попыткам получить данные о разработке вакцины от коронавируса. Министр заострил внимание на том, что РФ разрабатывает собственную вакцину. «Поэтому на самом деле я не вижу смысла в том, чтобы хакеры были вовлечены в эти действия», — подчеркнул он.

Как отмечает телеканал, Силуанов не выразил обеспокоенности по поводу того, что утверждения относительно действий хакеров могут сделать Россию менее привлекательной для инвесторов, что нанесет ущерб экономике. «Как это могло бы повлиять на экономику? Я не думаю, что это могло бы оказать какое-либо влияние на экономику. Мы проводим собственный курс антикризисных мер, мы будем их осуществлять. К сожалению, эти негативные публикации время от времени появляются», — приводятся в материале слова министра.

«Важнее всего то, какую политику мы проводим. Она является сбалансированной, — добавил он. — Я говорил о нашей фискальной политике на встрече министров финансов стран Группы двадцати. У нас нет проблем с тем, чтобы устранить дефицит бюджета, мы находим внутренних инвесторов. Следует ли нам прибегнуть к внешним заимствованиям? Увидим, все зависит от условий на рынке. Однако я уверен, что у нас будет возможность осуществить внешние займы по отличным ставкам».

Силуанов также подчеркнул важность привлечения инвестиций. «Имело место восстановление активности внутренних инвесторов в нашей экономике, мы также всегда рады иностранным инвесторам, — отметил он. — Я бы не согласился с тем, что имидж России пострадал из-за хакерских атак или других негативных новостей, такого не было. Важнее всего сбалансированная макроэкономическая политика, которую мы проводим».