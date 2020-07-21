За шесть месяцев 2020-го объем таможенных платежей упал на 25,2%, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС), пишут «Известия» . Всего за полугодие в казну перечислено 2 трлн рублей против 2,7 трлн, собранных за шесть месяцев прошлого года. В январе — марте в среднем объем таможенных платежей составлял около 400 млрд рублей в месяц, а в апреле — 311,6 млрд. В мае поступило 257,5 млрд рублей таможенных платежей, что стало антирекордом за последние 10 лет. В июне их объем не на много превысил показатели предыдущего месяца, составив 284,7 млрд.

По мнению экспертов, падение мировых цен на энергоносители — первая и главная причина сокращения сборов таможни. Дальнейшее восстановление прибыли от таможенных платежей будет зависеть от ситуации на мировом рынке сырья, однако, несмотря на существенное снижение доходов, поступления от экспорта энергоносителей могут выйти на докризисный уровень быстрее, чем, например, от импорта, считают эксперты. Запросы на товары зарубежных производителей снизятся, потребители заменят их более дешевыми аналогами, что также скажется на доходах.

В оставшемся полугодии основные причины падения внешнеторгового оборота и таможенных сборов постепенно будут нивелированы, прокомментировал главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман. По его словам, этому способствуют восстановление российской экономики и повышение цен на нефть марки Brent c минимумов до 40—45 долларов за баррель. По словам профессора МГИМО Владимира Саламатова, России при восстановлении экономики и активности бизнеса необходимо расширять круг торговых партнеров, параллельно целенаправленно наращивая экспортный потенциал.

Россияне сократили онлайн-покупки из-за рубежа Из-за того что сейчас товары идут дольше, чем обычно, многие предпочитают заказывать на российских сайтах.

В Российском экспортном центре (РЭЦ) рассказали, что вместе с мониторингом проблем, с которыми предприниматели сталкиваются в период пандемии, они также ищут новые ниши для бизнеса. У российских компаний есть перспективы с повышением спроса на средства удаленной работы, который только будет набирать обороты, уверены в РЭЦ. В первую очередь упор необходимо делать на программные продукты, умные решения для организации работы и социальной жизни.