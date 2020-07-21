Российские банки снизили долю одобрений по кредитным картам в мае до 31% с 38% за тот же месяц прошлого года, подсчитали в бюро кредитных историй «Эквифакс».

Уровень одобрений в апреле составил 32%. В начале года он находился на уровне 38—40%.

В бюро кредитных историй отмечают, что снижение данного показателя связано с ужесточением банками кредитной политики в целях удержания риска на приемлемом уровне.

Также за май 2020 года было выдано 317 тыс. кредитных карт против 655 тыс. в том же месяце годом ранее. В бюро кредитных историй ожидают восстановления объема выдаваемых карт до 500—600 тыс. единиц в начале осени.