Четвертая онлайн-конференция DIGITAL MFO пройдет 23 июля 2020 года. В ходе мероприятия эксперты обсудят тему «Клиент: цена, сегменты, LTV».
Как найти баланс между активным наращиванием клиентской базы и портфеля, увеличением бюджета на рекламу, с одной стороны, и задачей роста маржинальности и ликвидности, повышения эффективности маркетингового бюджета, наращивания качественной клиентской базы и увеличения LTV, с другой стороны?
Основные темы конференции:
- Война оферов: как изменилась стоимость клиента к середине лета 2020 года.
- Перспективные клиентские ниши, увеличение охвата ЦА, новые каналы продаж.
- Источники и анализ клиентских данных.
- Сегментация клиентов на входе, риск-портрет клиента.
- Портрет клиента МФО: триггеры качества.
- Мошенничество и схемы.
- Что нужно, чтобы клиент возвращался? Ключевые точки роста LTV.
- Программа реструктуризации VS кредитные каникулы.
- Клиентский путь, программы лояльности, сервис и технологии адаптации клиента.
- Как перевести офлайн-клиентов в диджитал-среду?
- Клиент в кризис, что важнее: суммы, льготы, гибкие условия, сервис?
- Слухи о второй волне: уроки для МФО первой половины 2020 года.
DIGITAL MFO — серия профессиональных онлайн-конференций о технологиях, применяемых в микрофинансировании. Реальные кейсы с цифрами, практические мастер-классы, product-сессии, демонстрации. Создана для обмена лучшими отраслевыми практиками, экспертизой, мнениями, знаниями и контактами, в целях повышения конкурентоспособности микрофинансовых компаний.
Организатор: компания Conglomerat.