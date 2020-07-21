Четвертая онлайн-конференция DIGITAL MFO пройдет 23 июля 2020 года. В ходе мероприятия эксперты обсудят тему «Клиент: цена, сегменты, LTV».

Как найти баланс между активным наращиванием клиентской базы и портфеля, увеличением бюджета на рекламу, с одной стороны, и задачей роста маржинальности и ликвидности, повышения эффективности маркетингового бюджета, наращивания качественной клиентской базы и увеличения LTV, с другой стороны?

Основные темы конференции:

Война оферов: как изменилась стоимость клиента к середине лета 2020 года.

Перспективные клиентские ниши, увеличение охвата ЦА, новые каналы продаж.

Источники и анализ клиентских данных.

Сегментация клиентов на входе, риск-портрет клиента.

Портрет клиента МФО: триггеры качества.

Мошенничество и схемы.

Что нужно, чтобы клиент возвращался? Ключевые точки роста LTV.

Программа реструктуризации VS кредитные каникулы.

Клиентский путь, программы лояльности, сервис и технологии адаптации клиента.

Как перевести офлайн-клиентов в диджитал-среду?

Клиент в кризис, что важнее: суммы, льготы, гибкие условия, сервис?

Слухи о второй волне: уроки для МФО первой половины 2020 года.

DIGITAL MFO — серия профессиональных онлайн-конференций о технологиях, применяемых в микрофинансировании. Реальные кейсы с цифрами, практические мастер-классы, product-сессии, демонстрации. Создана для обмена лучшими отраслевыми практиками, экспертизой, мнениями, знаниями и контактами, в целях повышения конкурентоспособности микрофинансовых компаний.

Организатор: компания Conglomerat.