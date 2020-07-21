Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о возможности давать согласие на обработку персональных данных одновременно на несколько целей. Инициатива предусматривает возможность предоставления согласия на обработку персональных данных в письменной форме одновременно на несколько целей, а также нескольким лицам, осуществляющим обработку по поручению оператора.

«Предлагаемое изменение является крайне актуальной общественной потребностью для построения цифровой среды доверия, в том числе для запуска новых инновационных сервисов и услуг, удаленного взаимодействия с клиентами, работниками, получения государственных услуг и прочего, а также позволит уменьшить количество согласий, предоставляемых субъектом персональных данных в письменной форме», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В случаях возникновения необходимости обработки персональных данных в дополнительных целях (отличных от первоначальных целей сбора) документом предусмотрена возможность обработки такой информации «при условии получения согласия субъекта персональных данных». «Реализация указанных положений будет способствовать уменьшению объема оборота обрабатываемых персональных данных и повышению их защищенности», — считают в Кабмине.