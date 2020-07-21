Россия в 2020 году может сократить добычу нефти на 10% в среднем по году, сообщил заместитель министра энергетики России Павел Сорокин на итоговой коллегии министерства.

На снижение спроса на энергоносители в начале года в основном оказали давление принятые меры по нераспространению коронавирусной инфекции. Также на показатель по добыче нефти РФ в 2020 году оказывает влияние соглашение стран ОПЕК+, которое вступило в силу 1 мая. Россия выполнила в июне сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 99%, снизив добычу нефти и конденсата на 16,6% — до 38,16 млн тонн. В августе начнется плавный переход к восстановлению добычи, что оговорено в соглашении. При этом компании будут наращивать объемы пропорционально от уровня их добычи.

Замглавы ведомства Евгений Грабчак сообщил, что потребление электроэнергии в РФ по итогам 2020 года снизится на 2,4% в сравнении с показателем 2019-го. Он отметил, что Минэнерго прогнозирует восстановление спроса на электроэнергию в 2021 году до уровня 2019-го. Также Грабчак сообщил, что ведомство до конца 2021 года внедрит риск-ориентированную систему планирования и контроля реализации инвестиционных программ, что обеспечит к 2024 году 95% исполнение инвестиционных планов, в том числе по техперевооружению и реконструкции.

По его словам, в настоящее время объем ввода основных средств составляет 84% от плана там, где контроль осуществляет министерство, и 77% там, где контролируют субъекты Российской Федерации. Со стороны субъектов также сохраняется высокая доля непрофильных инвестиций — 38%.

Минфин подготовил налоговую реформу нефтегазовой отрасли Реформа нужна не столько для возмещения потерь, которые бюджет понес из-за злоупотребления некоторыми компаниями режимом НДД в 2019 году, сколько для донастройки системы.

Как сообщил замминистра энергетики Анатолий Яновский, министерство считает, что в 2020 году угольная отрасль может стать убыточной из-за падения цен на энергетический и коксующийся уголь. Будут сокращаться объемы производства, ухудшаться экономические показатели, выручка компаний по итогам года может сократиться на треть, отметил он. Яновский также сообщил, что Минэнерго РФ в настоящий момент продолжает работу над проектами 13 международных договоров, в том числе о поставках нефти и нефтепродуктов с Белоруссией и нефтегазовом сотрудничестве с Ираном. Ведомство надеется завершить их подготовку и подписать в 2020 году.

Согласно презентации, Минэнерго ожидает сохранения уровня экспорта нефти в этом году на уровне 193 млн тонн.