Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил корректировку отдельных национальных целей развития РФ неблагоприятной конъюнктурой, которая затормозит развитие всех стран мира. Таким образом он прокомментировал новый указ главы государства о продлении сроков достижения национальных целей развития до 2030 года.

«Международная экономическая конъюнктура весьма неблагоприятная, и вопреки этой конъюнктуре ставятся амбициозные цели, но требуются определенные корректировки. Эта неблагоприятная мировая экономическая конъюнктура затормозит развитие всех стран мира без исключения», — сказал он, отвечая на вопрос, почему в новом указе нет прежней цели ввести Россию в число пяти крупнейших экономик мира, а также почему по ряду показателей сохранены старые целевые значения при увеличении сроков реализации нацпроектов.

Песков подчеркнул, что «цели должны быть реалистичными, достижимыми, именно этим и руководствовались».