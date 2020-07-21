Устойчивый рост доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции необходимо обеспечить к 2030 году, говорится в тексте указа президента России Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

«В рамках национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»: обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции», — говорится в сообщении.

Уровень бедности в РФ к 2030 году должен быть снижен в два раза по сравнению с 2017-м, отмечается в указе. Число занятых в сфере малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, должно вырасти в РФ до 25 млн человек.