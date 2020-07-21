Банк России по итогам 2019 года отмечает существенное развитие новых форматов банковского обслуживания. В частности, значительно увеличилось количество отделений связи, предоставляющих отдельные банковские услуги, и точек «кэшаут». Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

«В России все большее развитие получают новые форматы банковского обслуживания: количество отделений связи, где возможны отдельные банковские операции, в минувшем году увеличилось на 22,3% относительно 2018 года (до 36,9 тыс. единиц), количество точек «кэшаут» — с 93 единиц в 2018 году до 3,7 тыс. единиц, удаленных точек обслуживания с агентами и работниками кредитных организаций — на 3% (до 230,4 тыс. единиц), а также их партнерами (120,2 тыс. единиц по итогам впервые проведенного замера в 2019 году)», — отмечается в релизе.

По данным ЦБ, продолжается устойчивый рост доступности дистанционных денежных переводов и безналичных платежей: количество счетов физических лиц с дистанционным доступом, по которым проводились безналичные операции, в 2019 году увеличилось на 6,6% (до 251,8 млн единиц), а безналичные платежи в розничном обороте превысили наличные и составили 64,7%.

«Удовлетворение растущего спроса населения на безналичные формы оплаты стало возможным в значительной мере за счет развития сети устройств по приему платежных карт: количество POS-терминалов увеличилось на 12,5% и приблизилось к 3 млн единиц, а количество банкоматов кредитных организаций возросло на 2,3% по сравнению с предыдущим годом», — заключили в Центробанке.