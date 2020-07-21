Госдума приняла во вторник в третьем чтении законопроект о переходном налоговом режиме для субъектов малого и среднего предпринимательства, утративших право применять упрощенную систему налогообложения (УСН).

«Данный переходный налоговый режим позволит налогоплательщикам, у которых доходы и средняя численность работников превысили установленные ограничения, продолжать применять упрощенную систему налогообложения и не восстанавливать налоговый учет и налоговые обязательства с начала отчетного (налогового) периода, в котором произошло указанное превышение», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Переходный период предусматривается для тех, у кого по итогам налогового периода доходы превысили 150 млн рублей, но не более 200 млн рублей, а средняя численность работников стала выше 100 человек, но не более 130 человек. В этом случае налогоплательщик будет платить по налоговой ставке в размере 8% для объекта налогообложения в виде доходов и в размере 20% для объекта налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов.

При этом если по итогам налогового периода сумма расходов превышает сумму доходов, то «применительно к этому налоговому периоду налоговая база принимается равной нулю», отмечается в законопроекте.