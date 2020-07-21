Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на закрепление на законодательном уровне различных категорий инвесторов-физлиц. Так, редакция документа делит частных инвесторов на две категории: неквалифицированных и квалифицированных инвесторов. В число квалифицированных инвесторов войдут коммерческие организации, годовая выручка которых составляет не менее 30 млрд рублей, а чистые активы — не менее 700 млн рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Требования для признания физлица квалифицированным инвестором будут определяться нормативным актом ЦБ.

Расширен перечень финансовых инструментов и сделок, которые доступны для неквалифицированных инвесторов. Они смогут приобретать ценные бумаги (за исключением облигаций), включенные в котировальные списки биржи, а также облигации (исключая структурные), имеющие кредитный рейтинг не ниже установленного ЦБ. Неквалифицированные инвесторы будут иметь право приобретать евробонды российских и иностранных эмитентов, выпущенные в соответствии с правом государства — члена ЕАЭС или ЕС, либо Великобритании, если эти страны заключили с РФ соглашение об избежании двойного налогообложения. Среди доступных для неквалифицированных инвесторов инструментов можно выделить не ограниченные в обороте инвестиционные паи открытых, интервальных и биржевых ПИФов, а также государственные ценные бумаги РФ и иные ценные бумаги.

При этом неквалифицированный инвестор сможет совершать сделки с иными финансовыми инструментами, если он пройдет соответствующее тестирование. Правила и процедура проведения тестирования, перечни вопросов тестирования будут устанавливаться базовым стандартом защиты прав инвестора. Проводить тестирование будут брокеры, форекс-дилеры и иные лица, указанные в федеральных законах.

Как рассказал ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, если клиент не прошел тестирование, у него остается «право последнего слова». По его словам, такой клиент должен подписать документ, что он знает о всех рисках, которые ему представил брокер или профессиональный участник рынка ценных бумаг, и тем не менее принимает решение о приобретении соответствующего рискованного инструмента. При этом сумма, которую он может потратить на этот инструмент, ограничивается 100 тыс. рублями. Это сделано для того, чтобы защитить от непродуманных действий неквалифицированного человека при работе со сложными финансовыми инструментами, пояснил Аксаков.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования за исключением положений, для которых установлен иной срок вступления в силу. Предусматриваются переходные положения.