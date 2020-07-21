Минтранс РФ предлагает создать новый банковский институт, помогающий частным инвесторам с финансированием строительства инфраструктурных проектов на первоначальном этапе, заявил замминистра транспорта Иннокентий Алафинов в ходе видеоконференции «Инфраструктурные инициативы бизнеса».

«Очень важно для тех идей, которые есть в транспортном комплексе, проговорить возможность создания или использования одного из существующих институтов для обеспечения финансирования проектов на начальном уровне, — сказал он. — Понятно, что самое начало проектов — это самые риски, как регуляторные и проектные, так и риски взаимоотношения с госвластью. Одно из наших предложений — создание такого института. Может быть, на базе существующих, а может быть, на базе нового института развития, который мог бы с помощью мультипликатора помогать начинать проекты. Причем помогать не государству, а именно частным инвесторам».

Предполагается, что новый институт займется финансированием проектов по аналогии с Россельхозбанком.

«У наших коллег в Минсельхозе есть Россельхозбанк, который обеспечивает финансирование по достаточно интересным условиям различных проектов в области сельского хозяйства. Что происходит? Государство делает докапитализацию в размере одной единицы, банк привлекает на рынке к ней еще мультипликатор в 4—5, получается достаточно хороший объем средств для того, чтобы можно было начинать проекты», — пояснил Алафинов.

