Госдума приняла во втором чтении инициированный правительством РФ законопроект, который регламентирует правовые основы экспериментальных правовых режимов в сфере инноваций. Проект документа регулирует порядок инициирования, установления, осуществления, мониторинга реализации, определения результатов экспериментальных правовых режимов, определяет требования к их участникам.

Согласно инициативе, установление таких режимов возможно в восьми сферах, в которых предлагается применять цифровые инновации: медицинская и фармацевтическая деятельность, транспорт (в том числе беспилотный), электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, финансовый рынок, дистанционная торговля, строительство, государственные и муниципальные услуги и государственный контроль (надзор), промышленность. Во втором чтении к этому перечню добавилось сельское хозяйство, а также иные направления разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций, установленные правительством.

Основной идеей разработки проекта федерального закона является создание правовых условий для ускоренного появления и внедрения новых продуктов и услуг в сферах применения цифровых инноваций, говорится в пояснительной записке.

Законопроект об экспериментальных правовых режимах ждет расширение применения Изъятия из законов о персональных данных и о связи позволят обрабатывать биометрические данные граждан без их письменного согласия.

В Кабмине подчеркивают, что на данный момент в России отсутствует общий механизм установления экспериментальных правовых режимов. «В отсутствие такого механизма складывается разнообразная практика проведения правовых экспериментов», — отмечается в сопроводительных материалах.