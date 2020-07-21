Санкции против России наряду с негативным эффектом создают и дополнительные преимущества для страны, позволяя развивать собственные навыки ведения экономической политики, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу CNBC.

«Мы живем в эпоху санкций, на нас накладывают определенные ограничения, и это создает для нас преимущества, позволяет нам развивать собственные навыки и экономические сектора», — сказал Силуанов.

По его словам, экономическое противостояние Китая и США негативно повлияет на глобальную экономику, это доказывает необходимость достижения компромисса. «Мы говорим о двух крупнейших экономиках, и конфронтация повлияет не только на нашу [российскую] экономику, но и окажет негативное влияние на глобальную экономику и на темп [ее] роста», — сказал он.

Силуанов подчеркнул важность достижения компромисса между Китаем и США, добавив, что нужно «относиться с уважением к различиям». Глава Минфина РФ также назвал контрпродуктивными попытки достижения «некоторых политических целей» с помощью введения экономических ограничений.