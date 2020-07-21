Общества взаимного страхования могут занять нишу, в которой не заинтересованы коммерческие страховщики. Такое мнение высказал в ходе пресс-встречи «О необходимости развития обществ взаимного страхования (ОВС) в России» член наблюдательного совета Российской национальной перестраховочной компании Игорь Жук.

«Из-за коронавируса и экономического спада ситуация не является благоприятной, что говорит об изменении отношения к страхованию с точки зрения возможности сэкономить, — считает он. — Но то, что у потребителей стало меньше денег, не говорит о сокращении количества рисков. Драйвером развития страхового рынка России могут и должны стать ОВС в сегментах, которые коммерческое страхование по разным причинам не может охватить».

ОВС являются некоммерческими организациями, члены которых выступают как в роли страхователей, так и владельцев ОВС. По словам Игоря Жука, в мировой практике до 30% страховых премий приходится на ОВС, в части стран они составляют подавляющее большинство в некоторых сегментах экономики, например, в сельском хозяйстве Испании, Канады, США, в промышленности Швеции. ОВС являются лидерами страхового рынка жизни в Японии, где на их долю приходится 90%. Есть прецеденты и в России, как дореволюционной (земское страхование после отмены крепостного права), так и современной (ОВС застройщиков).

Развивать ОВС предлагается в сферах, где коммерческое страхование неэффективно по ряду причин либо недоступно потребителям, либо не развивается вообще. В частности, в страховании профессиональных объединений, например, туроператоров, арбитражных управляющих, нотариусов, а также в сфере страхования жилья от чрезвычайных ситуаций, экологическом страховании. Это также касается страхования крупных корпораций и холдингов.

До конца года ОВС планируется создать в госкорпорации «Ростех». Как сообщил генеральный директор страхового брокера «РТ страхование» Николай Галушин, решение о создании «замкнутого контура страхования» в виде ОВС было одобрено правлением «Ростеха» и сейчас идет организационный этап. «Я полагаю, что ОВС по страхованию имущества предприятий «Ростеха» будет зарегистрировано и получит лицензию ЦБ до конца текущего года, с тем чтобы с 2021 года приступить к заключению договоров со своими членами», — сообщил он.

Для расширения возможности взаимного страхования в России необходимо внести изменения в законодательные акты. По словам президента Национальной ассоциации обществ взаимного страхования Константина Пылова, ассоциация подготовила два законопроекта о внесении изменений в профильный закон о взаимном страховании и другие документы, а также в Гражданский кодекс, рассчитывая, что Госдума рассмотрит их в осеннюю сессию.