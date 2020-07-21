Обнаружено более 22 тыс. попыток заражения устройств вредоносными файлами, в названии которых упоминался Netflix, с января 2019 года. Об этом говорится в сообщении «Лаборатории Касперского».

Злоумышленники добавляют названия популярных шоу в рекламные и вредоносные программы, также используют их для проведения фишинговых атак. Чаще всего в качестве приманки использовались сериалы «Очень странные дела», «Ведьмак», «Половое воспитание», «Оранжевый — хит сезона». В числе найденных файлов были троянцы, позволяющие, например, удалять или блокировать данные, а также программы-шпионы, с помощью которых можно красть фотографии пользователей и пароли от онлайн-банкинга.

Также эксперты обнаружили вредоносное и нежелательное ПО, мимикрирующее под сервисы и онлайн-кинотеатры, популярные в России: «КиноПоиск HD», Okko, IVI.