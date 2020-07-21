Госдума приняла во втором чтении законопроект, вводящий институт квалифицированных бюро кредитных историй (БКИ), которые будут уполномочены реализовывать новый механизм расчета совокупной платежной нагрузки гражданина. В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2021 года за исключением положений, для которых предусмотрен иной срок вступления в силу. Согласно документу, ЦБ разработает порядок расчета совокупной долговой (платежной) нагрузки пользователями кредитных историй, предполагающий механизм расчета по принципу «одного окна». Законопроект также облегчит доступ пользователей и субъектов кредитных историй к получению информации из БКИ, уточнит состав сведений, входящих в кредитную историю, а также создаст нормативную базу для обмена такими сведениями между БКИ.

У ЦБ будет право определять порядок формирования сведений, входящих в кредитную историю (сейчас БКИ сами определяют состав таких сведений), и право устанавливать требования к унифицированным форматам информационного обмена сведениями, необходимыми для расчета совокупной долговой (платежной) нагрузки между квалифицированными БКИ и пользователями кредитных историй. Также законопроект уточняет перечень сделок, по которым информация должна направляться в БКИ, и состав источников формирования кредитных историй. Для признания квалифицированным в бюро должны содержаться сведения в отношении не менее 30 млн субъектов кредитных историй. Минимальный капитал для квалифицированных бюро — не менее 100 млн рублей.

Также законопроект направлен на совершенствование надзорных полномочий ЦБ в отношении БКИ, включая предоставление регулятору права исключать БКИ из государственного реестра без решения арбитражных судов при выявлении неоднократных и (или) существенных нарушений законодательства, уточнение требований к финансовой состоятельности владельцев БКИ, включая их распространение на лиц, контролирующих деятельность БКИ. ЦБ также будет устанавливать квалификационные требования к руководителям БКИ, а БКИ будут обязаны предоставлять финансовую и операционную отчетность в Банк России.

Закон о квалифицированных БКИ планируют принять в конце января Поправки в закон предусматривают создание нового игрока.

Поправками ко второму чтению определены случаи, когда источник формирования кредитной истории обязан представлять информацию не менее чем в два БКИ (если он является системно значимой кредитной организацией либо объем задолженности по займам (кредитам), выданным физлицам, составляет 100 млрд рублей и более в течение одного квартала). Исключение из этого правила составляет Промсвязьбанк.

Вводится институт индивидуальных рейтингов субъектов кредитной истории. Также устанавливается предельное значение стоимости услуги квалифицированного БКИ по предоставлению сведений о среднемесячных платежах. Оно определяется как отношение значения среднерыночной стоимости кредитного отчета, применяемого в соответствующем календарном году, к количеству квалифицированных БКИ, включенных в реестр бюро, на дату предоставления таких сведений. Значение среднерыночной стоимости предоставления кредитного отчета определяется ЦБ ежегодно в установленном им порядке как средневзвешенное значение по всем БКИ и публикуется на официальном сайте Банка России не позднее чем за 45 календарных дней до начала года, в котором это значение будет применяться.