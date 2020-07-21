Госдума приняла в первом чтении законопроект о «налоговом маневре» в IT-отрасли. Предлагается установить ставку по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, на уровне 3%, а ставку по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в региональные бюджеты, — обнулить. Право на применение пониженной ставки по налогу на прибыль организаций предлагается предоставить организациям, которые работают в области информационных технологий и которые имеют право применять пониженные тарифы по страховым взносам. При реализации льготных условий предлагается не учитывать доходы от предоставления прав на использование программ для электронных вычислительных машин и баз данных, если такие права связаны с распространением рекламной информации в Интернете.

Для IT-компаний начиная с 2021 года устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов — 7,6%. Также предусмотрено снижение ставки по налогу на прибыль организаций и совокупного тарифа страховых взносов для организаций, проектирующих и разрабатывающих изделия электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции: предлагается установить налоговую ставку по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, на уровне 3%, при этом ставку по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в региональные бюджеты, — обнулить. На бессрочный период устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6%.

Право на применение пониженной ставки по налогу на прибыль организаций и пониженного совокупного тарифа страховых взносов будет действовать для организаций, включенных в реестр организаций, оказывающих услуги по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной продукции, вести который будет Минпромторг. Для применения указанных преференций есть условие о численности работников организации (не менее семи человек) и о доле доходов от реализации услуг по итогам отчетного периода (не менее 90%).

Минфин подготовил поправки для проведения «налогового маневра» в IT-отрасли Проектом предусматривается снижение уже действующего льготного тарифа страховых взносов для IT-компаний в размере 14% до 7,6%.

Исключаются из операций, не подлежащих налогообложению НДС, операции по реализации исключительных прав на программы для электронных вычислительных машин, базы данных, не включенные в реестр российского программного обеспечения, а также прав на использование соответствующих результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора. Освобождение от налогообложения НДС предлагается не распространять на операции по передаче прав на использование программ для электронных вычислительных машин и баз данных, если такие права связаны с распространением рекламной информации в Интернете.

Законопроектом также предусмотрено, что физлица, находившиеся на территории РФ в 2020 году от 90 до 182 дней включительно, получают право признать себя российскими налоговыми резидентами в 2020 году на основании подаваемого в налоговые органы заявления.