Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий изменение порядка назначения председателя правления наблюдательного совета госкорпорации «ВЭБ.РФ», а также закрепление полномочий нового инвестиционного комитета при наблюдательном совете. Документом уточняются ряд полномочий наблюдательного совета «ВЭБ.РФ», в том числе в части участия «ВЭБ.РФ» в проектах, имеющих общегосударственное, стратегическое или приоритетное значение для российской экономики, что создаст дополнительные гарантии финансирования таких проектов из федерального бюджета. Набсовет «ВЭБ.РФ» также будет утверждать ключевые показатели эффективности деятельности госкорпорации на отчетный год, методику их расчета и результаты их выполнения. Законопроектом устанавливается, что председатель наблюдательного совета «ВЭБ.РФ», члены наблюдательного совета назначаются правительством РФ.

Также уточняется порядок создания комитетов при наблюдательном совете «ВЭБ.РФ», являющихся совещательными органами и возглавляемых членами наблюдательного совета госкорпорации. В частности, закрепляются полномочия нового инвестиционного комитета при наблюдательном совете, устанавливается порядок получения рекомендаций комитетов при принятии наиболее важных вопросов деятельности «ВЭБ.РФ».

Документ содержит нормы, направленные на совершенствование процедуры принятия решения по участию «ВЭБ.РФ» в реализации проектов, имеющих общегосударственное, стратегическое или приоритетное значение для российской экономики. Уточняются основания привлечения госкорпорации для выполнения функций агента правительства РФ.

Предполагается, что изменения повысят эффективность, самостоятельность «ВЭБ.РФ», а также сократят сроки принятия решений. Если наблюдательный совет собирался один раз в квартал, то правление и инвестиционный комитет «ВЭБ.РФ» могут рассматривать вопросы чаще, уточнили в госкорпорации.