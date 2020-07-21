Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий в том числе сокращение сроков регистрации договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве.



Согласно законопроекту, регистрация договора застройщика многоквартирного дома с первым участником долевого строительства при подаче заявления через многофункциональный центр будет проведена в течение семи рабочих дней, а со всеми последующими участниками — в течение пяти рабочих дней или трех, если документы поданы в электронном виде.

Кроме того, расширится список заявителей, которые смогут обратиться за госрегистрацией прав собственности или кадастровым учетом недвижимости. Например, наследник сможет сразу подать заявление на снятие с кадастрового учета уже снесенного садового дома без проведения регистрации права собственности.

«Чрезвычайно важный аспект законопроекта — запрет на перепродажу сведений из Единого государственного реестра недвижимости», — сообщил на заседании статс-секретарь — замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий. По его словам, сегодня в Интернете существует большое число сайтов-двойников Росреестра, которые предлагают данные о недвижимости за плату гораздо выше той, что установлена ведомством.

Кадастровые инженеры также смогут подавать документы в Росреестр от имени заказчиков, не оформляя нотариальной доверенности. Они будут иметь возможность получать большую часть необходимой информации через личный кабинет кадастрового инженера.

Согласно поправкам в закон «О госрегистрации недвижимости», электронная цифровая подпись будет не нужна, если в сделке участвуют органы федеральной, региональной власти или местного самоуправления. Кроме того, будет возможность подать документы для уточнения границ земельных участков, государственного кадастрового учета жилых и садовых домов через личный кабинет и без электронной подписи.