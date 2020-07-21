Рубль завершил основную валютную сессию вторника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 68 копеек к предыдущему закрытию и составил 70,6525 рубля. С начала торговой сессии было проведено 34,2 тыс. сделок на 1,9 млрд долларов, диапазон котировок составил 70,6025—71,1375 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 81,1925 рубля, уменьшившись на 47 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 5,8 тыс. сделок на 292 млн евро по курсам от 80,8525 до 81,5 рубля за евро.

Внешний позитив и налоговый фактор позволили рублю на время забыть о санкционной риторике, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

«Общий фон на глобальных рынках наблюдался крайне позитивный, что в том числе выражалось в значительном росте цены на нефть. Кроме того, укрепление рубля, по всей видимости, дополнительно поддерживалось продажей валютной выручки экспортерами к налоговым платежам. В результате рубль даже не замечал сохранение тревожного геополитического фона, который по-прежнему может обернуться новыми санкциями против РФ», — комментирует эксперт.