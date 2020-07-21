Агентство по страхованию вкладов подало заявление в Арбитражный суд Москвы о привлечении 11 контролировавших Златкомбанк лиц к субсидиарной ответственности и взыскании с них 700 млн рублей, говорится в сообщении агентства.

В ходе конкурсного производства агентством было установлено, что контролировавшими Златкомбанк лицами совершены неправомерные действия по выдаче кредитов техническим заемщикам. Эти заемщики не вели реальной хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладали собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам. Также выявлены случаи хищения денежных средств. Кроме того, несмотря на наличие соответствующих оснований, контролировавшими банк лицами не осуществлялись меры по предупреждению его банкротства, отметило АСВ.

В результате указанных действий (бездействия) произошло ухудшение финансового положения банка, что явилось причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме.

Указанные обстоятельства, по мнению АСВ, являются основанием для привлечения контролировавших банк лиц к субсидиарной ответственности.

ЦБ РФ 6 декабря 2018 года отозвал у Златкомбанка лицензию на осуществление банковских операций. Арбитражный суд Москвы 11 марта 2019 года признал его банкротом. Златкомбанк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем Банк России неоднократно предъявлял требования о досоздании резервов на возможные потери, отметил регулятор.

Также в деятельности банка установлены неоднократные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Банк, по информации ЦБ РФ, был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, а также операций, направленных на вывод денежных средств за рубеж и/или их обналичивание. В деятельности банка прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, сообщил регулятор.