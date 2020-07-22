С критикой законопроекта Федеральной антимонопольной службы (ФАС), предлагающего усилить конкурентное регулирование IT-отрасли, выступило Минэкономразвития, пишет «Коммерсант» . Ведомство отрицательно оценило регулирующее воздействие пакета поправок ФАС к закону «О защите конкуренции», расширяющего действие антимонопольных норм на результаты интеллектуальной деятельности (РИД).

Для IT-компаний поправки будут означать отмену антимонопольного иммунитета, который выражается в том, что на участников рынка не распространяется запрет на злоупотребление доминирующим положением и на участие в антиконкурентных соглашениях. Как считает ФАС, в подобных случаях РИД могут использоваться не только в целях инновационного развития, но и для монополизации рынка и ограничения конкуренции.

В Минэкономразвития уверены, что проблемы, на решение которой направлен проект ФАС, не существует. Использование прав на РИД должно регулироваться гражданским, а не антимонопольным законодательством, отметили в ведомстве. В ФАС сообщили, что продолжают доработку проекта, пока он находится на рассмотрении в правительстве, а «ряд конструктивных замечаний», в том числе от Минэкономразвития, учтены.

IT-разработчики просят приостановить обсуждение антимонопольной инициативы ФАС не обсуждала доработанную редакцию законопроекта с индустрией, выложив ее сразу на regulation.gov.ru.

По словам юристов, позиция ФАС понятна: общество трансформируется, цифровая экономика становится двигателем экономического роста, а механизмов регулирования этих рынков у службы нет. Однако изменения, которые предлагается внести в закон «О защите конкуренции», затронут не только IT, но и ретейл, фармацевтику и реальный сектор, где также важны исключительные права на интеллектуальную собственность и механизм коммерциализации через лицензирование.