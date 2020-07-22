Россияне на 20% сократили расходы на отпуск, пишут «Известия» , ссылаясь на Российский союз туриндустрии (РСТ). Так, за июнь и июль число отдыхающих уменьшилось до 30% от общего числа — год назад в это время отпуска брали до 50% работающих граждан. С 1 июля внутренний туризм возобновился в 67 регионах России, большинство субъектов федерации отменили ограничения на прием гостей, 2 июля открылся Байкал, 3 июля — Горный Алтай. Карантин для приезжих оставили порядка десяти субъектов. В Москве, Петербурге и Сочи наблюдается рост спроса на четырех- и пятизвездочные отели.

Как отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), сокращение отпускных трат следует анализировать исходя из ценового сегмента. Например, в премиальном гостиничном секторе наблюдается повышенный спрос, что говорит о том, что россияне, выбирающие дорогостоящий отдых, сокращать отпускные расходы не стали. Также в пакетных турах появилось больше чартеров, поэтому цены для бюджетного сегмента — на уровне прошлого года или даже ниже. Средний чек тура — от 30 тыс. рублей на двоих с перелетом, но без питания. В премиальном сегменте стоимость начинается от 90 тыс. рублей за тур.

Также в АТОР сообщили, что пока преждевременно говорить, что россияне стали экономить на отпусках — внутренний туризм в РФ только начал открываться, прошло всего три недели с тех пор, как регионы стали отменять ограничения на прием отдыхающих из других субъектов РФ. На определенных статьях расходов стремление сэкономить уже сказалось — россияне чаще выбирают отдых «дикарем» и приежают на своих машинах.

АТОР просит не принимать закон об электронных путевках без обсуждения с бизнесом По мнению АТОР, ко второму чтению законопроект был переписан заново и представляет собой совершенно новый документ.

В топ-8 наиболее популярных направлений у россиян в июне помимо российского юга также вошли Казань и Калининград, заявили в сервисе бронирования жилья Booking.com. Возглавили рейтинг Москва и Санкт-Петербург, далее следуют курорты Краснодарского края: Сочи, Адлер, Анапа и Геленджик. Список составлен исходя из анализа направлений, которые россияне чаще всего искали в мае с тем, чтобы заселиться в июне. В Aviasales заявили, что спрос на билеты в июле вернулся к докризисным значениям: значение индекса по России — 10 из 10, то есть спрос на внутренние направления можно считать восстановившимся. Наиболее популярными направлениями у россиян в июле стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Краснодар. В топ-10 запросов также вошли Махачкала, Калининград и Уфа.

В аналитическом центре сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» заявили, что фиксируют снижение среднего чека на авиабилеты по сравнению с летом 2019 года. Наиболее существенно упали цены на перелеты из Москвы в Санкт-Петербург (-47%), Екатеринбург (-46%) и Новосибирск (-45%). Снижение цен по популярным маршрутам из Москвы в Симферополь, Сочи и Анапу (топ-3) составило от 16% до 22%, отметили в центре. В топ-5 популярных вариантов для путешествия на поезде в июне — июле этого года вошли маршруты из столицы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Брянск, Владимир и Иваново.