Власти готовы поддерживать инфраструктурные инициативы предпринимателей регуляторными мерами, пишет «Коммерсант» . По словам первого замглавы Минэкономразвития Андрея Иванова, рассчитывать на рост бюджетных инвестиционных расходов в ближайшие три года не стоит. Сейчас прорабатывается такой механизм привлечения частных инвестиций, как бессрочные облигации, а также донастраивается институт государственно-частного партнерства. Крупные предприниматели на форуме РСПП «Инфраструктурные инициативы бизнеса» обсуждали способы привлечения инвестиций из внебюджетных источников в свои инфраструктурные проекты. Сам бизнес наиболее перспективной формой привлечения инвестиций в инфраструктуру считает механизм концессий.

Как пояснил гендиректор IC Holding по России и СНГ и глава подкомитета РСПП по инвестиционной политике Игорь Коваль, стоимость заемного финансирования при низкой ключевой ставке конкурентоспособна даже по отношению к «вечным» облигациям — 6,55%, что лишь на 1,5 п. п. выше, чем у ОФЗ. Дальнейшего снижения стоимости займов он предлагает добиться за счет внедрения механизма параллельного конкурентного финансирования: права концедента проводить двухэтапную процедуру по выбору финансирующей организации с наиболее привлекательными условиями.

Что касается финансовых инструментов, то представители бизнеса предлагают не ограничиваться «вечными» облигациями, а активно привлекать финансирование за счет институтов развития — фондов прямых и венчурных инвестиций. Также часть бизнеса рассчитывает на создание отдельного финансового института по поддержке инфраструктурных проектов, но в Минэкономразвития в необходимости такой структуры сомневаются.

По словам экспертов, ликвидность и финансовые накопления фондов достигли максимальных значений, они могут привлекаться на развитие не только технологий, но и смежных отраслей. Со своей стороны, чиновники ждут от бизнеса идей по порядку отбора проектов концессий и по фиксации обязательств сторон в специальном реестре.