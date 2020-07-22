«Яндекс» продал Сбербанку долю 25% в сервисе «Яндекс.Деньги», пишет РБК . Согласно базе данных СПАРК, ее получила компания ООО «Цифровые активы», которая принадлежит компании «Цифровые технологии» Сбербанка. Напрямую в «Яндекс.Деньги» банку принадлежат 75%. Таким образом, Сбербанк стал единственным владельцем сервиса.



При разделе совместных активов Сбербанка и «Яндекса» кредитной организации переходят «Яндекс.Деньги», а интернет-холдингу, в свою очередь, достанется площадка онлайн-торговли «Яндекс.Маркет». Для этого он выкупит у банка 45% акций сервиса за 42 млрд рублей при общей оценке компании около 87,3 млрд. После закрытия сделки интернет-холдинг консолидирует 100% торговой площадки.

Стороны планируют закрыть сделку в III квартале 2020 года.

Раздел активов глава Сбербанка Герман Греф объяснил тем, что «между экосистемами Сбербанка и «Яндекса» существует сильная конкуренция, которая создает проблемы. Возникла объективная необходимость подумать, как выйти из ситуации, отметил он. В результате, по словам Грефа, сторонам удалось найти взаимовыгодное решение.

Ранее сообщалось, что Сбербанк в рамках развития экосистемы принял решение о продаже «Яндексу» 45% в компании Yandex.Market B.V., которая оперирует в России под брендами «Яндекс.Маркет», «Беру», «Суперчек» и другими. Сумма сделки составляет 42 млрд рублей. Совокупная прибыль Сбербанка от сделки составит около 20 млрд рублей, ее окончательный размер будет определен на момент закрытия трансакции. Как говорилось в пресс-релизе кредитной организации, Сбербанк полностью выкупает долю в компании «Яндекс.Деньги» примерно за 2,4 млрд рублей с существенным дисконтом к рыночной стоимости, поскольку она осуществляется по цене, определенной на базе акционерного соглашения между Сбербанком и «Яндексом» от 2013 года. При этом окончательная сумма зависит от курса доллара США перед завершением сделки и даты закрытия.