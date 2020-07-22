Сборы компании «Росгосстрах» за первое полугодие 2020-го выросли на 11%, чистая прибыль составила 6,3 млрд рублей, говорится в релизе страховщика.

«Во II квартале 2020 года сборы в целом по компании снизились на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но произошло это в основном за счет карантинных ограничений в апреле и мае, тогда как в июне положительная динамика восстановилась, и собранная премия уже была выше прошлогодней на 7%. А поскольку вплоть до начала режима самоизоляции «Росгосстрах» рос, существенно опережая темпы роста всего российского страхового рынка (сборы за I квартал были на 27,6% выше прошлогодних), компания и по итогам шести месяцев сохранила курс на устойчивое развитие, обеспечив положительный финансовый результат. Как свидетельствует отчетность компании по ОСБУ, чистая прибыль за первое полугодие 2020-го составила 6,3 млрд рублей. Это в 4,5 раза больше прибыли, полученной в I квартале этого года, и на 63% выше прибыли за первое полугодие 2019-го», — отмечается в сообщении.



Собранная в январе — июне 2020-го страховая премия у «Росгосстраха» выше прошлогодней на 11% — 40,9 млрд рублей. При этом прирост к показателям аналогичного периода 2019 года обеспечен по большинству видов страхования. Некоторый спад во II квартале наблюдался только в страховании от несчастных случаев и добровольном автостраховании, отметили в компании.