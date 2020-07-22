Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал беспрецедентными меры поддержки граждан и экономики в период пандемии.

«Чтобы запустить все программы поддержки людей и экономики, мы пошли на существенное смягчение бюджетной политики. При снижении доходов расходы не сокращали, напротив, они даже выросли. Благодаря этому удалось смягчить последствия распространения коронавирусной инфекции в стране», — сообщил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

«Меры, которые мы принимали по инициативе президента для поддержки граждан и экономики, беспрецедентны и по сумме выделенных средств, и по охвату отраслей», — заявил он.

Действия правительства по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции премьер-министр назвал «продуманными и проактивными». «Опирались на исследования и рекомендации российских специалистов, а также на мировой опыт», – добавил Михаил Мишустин.

По его словам, все меры поддержки в совокупности составили 5,3 трлн рублей: это двукратные выплаты по 10 тыс. рублей на детей, выдача кредитов на зарплаты под 0%, 2%-е кредиты бизнесу с последующим списанием и другие меры.

