Держатели карт «Мир» теперь могут оплачивать проезд в московском метрополитене с помощью мобильного платежного сервиса Mir Pay, говорится в релизе НСПК.

«Для прохода через турникет уже необязательно доставать банковскую карту, достаточно просто разблокировать смартфон с установленным приложением Mir Pay и поднести его на несколько секунд к одному из турникетов, отмеченных стикером о приеме банковских карт. Стоимость поездки, оплаченной таким способом, составит 44 рубля, как и при оплате обычной бесконтактной банковской картой», — сказано в сообщении.

Воспользоваться Mir Pay для оплаты проезда можно на всех станциях московского метро. ВТБ является банком-эквайрером этой транспортной системы, обеспечивая прием оплаты через приложение Mir Pay и прием бесконтактных карт «Мир» на турникетах.