Выдача кредитных карт за II квартал 2020 года сократилась на 60% по количеству и на 67% по объему по сравнению со II кварталом 2019 года, говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро. По итогам первого полугодия выдачи сократились на 36% по количеству и на 46% по объему в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Банки выдали около 440 тыс. кредитных карт в июне 2020 года с общим кредитным лимитом в размере 30,6 млрд рублей, что на 50% по количеству и на 58% по объему меньше, чем в июне 2019 года. Тем не менее выдачи в этом сегменте постепенно восстанавливаются и превышают показатели апреля и мая, отмечает ОКБ.

На выдачи кредитных карт дополнительно оказывает влияние некоторое ухудшение кредитного портфеля во второй половине 2019 года, которое еще до пандемии привело к заметному сокращению выдач кредитных карт, говорится в сообщении.