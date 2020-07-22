Банк «Зенит» понизил ставки по кредитам на покупку жилья как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости, включая апартаменты и таунхаусы, следует из релиза финучреждения.

Теперь клиенты могут оформить ипотеку по ставке от 8,29% годовых. Минимальный первоначальный взнос снижен до 15% от общей стоимости приобретаемой недвижимости.

Ипотека сроком от одного года до 25 лет по ставке от 8,29% годовых предоставляется на приобретение строящегося жилья стоимостью от 7 млн рублей. На покупку готовой недвижимости от 7 млн рублей действует ставка от 8,49% годовых. При сумме менее 7 млн рублей ставка увеличивается на 0,5%.

Максимальная сумма кредита составит до 20 млн рублей для Москвы и до 15 млн рублей для остальных регионов России. Предусмотрено использование материнского капитала для первоначального взноса или погашения кредита, уточнили в банке.