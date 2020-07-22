Российским банкам в случае продления льготной ипотеки не стоит рассчитывать на серьезные масштабы субсидирования, поэтому им по мере снижения ключевой ставки ЦБ, а следовательно, и маржи в рамках этой госпрограммы интересно развитие собственных ипотечных программ, такое мнение высказал РИА Новости директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин.

Ранее в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, заявил, что Кабмин осенью определится с возможностью продления программы льготной ипотеки под 6,5% на 2021 год.

Доронкин указал, что эта программа направлена прежде всего на поддержку спроса в условиях пандемии, в ее задачи не входит стимулирование роста рынка. К тому же к моменту окончания льготной ипотеки ставки по собственным программам банков опустятся ниже 8%, что является целевым уровнем на текущий момент, добавил он.

«Даже в случае ее продления вряд ли стоит рассчитывать на какие-то серьезные масштабы субсидирования. К тому же по мере снижения ключевой ставки снижается и маржа банков в рамках госпрограммы, поэтому им в любом случае интересно развитие собственных программ», — заявил эксперт.

Между тем аналитик БКС Егор Дахтлер уверен, что продление программы окажет позитивное влияние на рынок. «В целом программа вызывает большой интерес, поскольку ипотечная ставка в 6,5% намного ниже среднерыночной — от 8,5%. Размер кредитных средств, которые можно взять под такой процент, позволяет приобрести квартиру в Москве», — отметил эксперт.

Он добавил также, что первоочередная цель этой программы — поддержка строительной отрасли. «Недвижимость является очень цикличным сектором, во время кризисов спрос естественным образом падает, при этом строительство необходимо продолжать: в рамках эскроу застройщики стремятся ввести объект в эксплуатацию, чтобы получить доступ к средствам покупателей», — пояснил Дахтлер.

Программа ипотеки с господдержкой на жилье в новостройках была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина и заработала в конце апреля. Получить кредит по льготной ставке 6,5% можно до 1 ноября, ставка действует в течение всего срока кредита — до 30 лет. В конце июня правительство увеличило максимальный размер кредита в рамках данной программы до 6 млн рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — до 12 млн.