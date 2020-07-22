Пенсионный фонд России зафиксировал снижение своих доходов на уровне сокращения фонда оплаты труда во время пандемии, однако ведомство выполняет все свои финансовые обязательства. Об этом заявил глава ПФР Максим Топилин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Бюджет исполняется, мы сейчас, безусловно, выполняем все свои финансовые обязательства. Сейчас мы чувствуем некоторое снижение доходов в связи с тем, что фонд зарплаты немножечко уменьшился», — сказал он.

Топилин добавил, что в настоящее время ПФР держит ситуацию на полном контроле и находится в тесном контакте с правительством. «Мы исходим из того, что при необходимости при выпадающих доходах будет оказана финансовая поддержка. Эти вопросы прорабатываются, они согласованы с Минфином, с Министерством труда, с правительством, так что здесь все обязательства будут Пенсионным фондом в текущем году, безусловно, выполнены», — подчеркнул он.