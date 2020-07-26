Банк «Открытие» запустил не имеющую аналогов в России систему обработки и хранения архивов с применением аgile-менеджмента, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Проект открывает перед банком широкие возможности по оптимизации и развитию IТ-ландшафта, а также выводит бизнес-процессы работы с архивными данными на качественно новый уровень эффективности. Технологическим партнером проекта выступила компания «Неофлекс», разработчик IТ-платформ для цифровой трансформации бизнеса», — говорится в релизе.

Отмечается, что создание единой современной системы хранения и обработки архивов существенно оптимизирует стоимость владения архивными данными, позволяет обрабатывать по ним запросы государственных органов в режиме реального времени, а также снижает риски потери данных в связи с использованием архивного оборудования.

В рамках проекта было использовано решение, разработанное компанией «Неофлекс», на базе современных инструментов стека Big Data. Это позволило осуществить бесшовный переход пользователей на взаимодействие с новой системой и провести безопасное отключение старых архивных систем.

Применение гибкого метода управления и ETL-средства Neoflex Datagram для автоматического массового импорта данных позволили в сжатые сроки перенести ключевые пользовательские отчеты и данные из нескольких десятков архивных систем. Благодаря этому специалисты банка теперь могут формировать универсальные отчеты.

«Запуск системы хранения и обработки архивов ознаменовал успешный старт трансформации работы банка с архивными данными. Система позволит существенно оптимизировать бизнес-процессы в работе с ними, снизить нагрузку на операционные подразделения, а также предельно минимизировать финансовые и репутационные риски банка «Открытие», — прокомментировала член правления банка «Открытие» Светлана Емельянова.