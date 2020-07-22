ВТБ запускает новые кредитную и дебетовую Travel-карты для клиентов сегмента «Привилегия». Карта позволяет получать до 3% кешбэка милями за покупки, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Накопленные мили можно тратить как непосредственно на путешествия — авиа- и железнодорожные билеты, бронирование отелей и аренду автомобилей по всему миру, мили «Аэрофлот Бонус», так и на любые другие товары и сертификаты в программе лояльности банка «Мультибонус», среди которых бытовая техника и электроника, товары для дома и дачи, благотворительность. В дополнение к вознаграждению от банка клиенты еще могут получать до 15% суммы обратно на бонусный счет, совершая покупки у партнеров программы лояльности», — говорится в релизе.



Карта бесплатна для зарплатных клиентов с пакетом услуг «Привилегия» либо при остатках на счетах в 5 млн рублей. В случае несоответствия критериям комиссия за обслуживание составляет 1 тыс. рублей в месяц.

Держателям Travel-карты также доступны бесплатные переводы до 100 тыс. рублей в месяц по номеру телефона через «ВТБ Онлайн», расширенные лимиты на снятие наличных и их бесплатное получение в 16 тыс. собственных банкоматов ВТБ.

Клиентам ВТБ также доступна кредитная «Карта возможностей» с опцией Travel и с аналогичными условиями начисления миль. Обслуживание карты для клиентов с остатками от 5 млн рублей бесплатное.