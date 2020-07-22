Почти половину россиян устраивает их жизнь, еще 29% отчасти удовлетворены, а отчасти — нет. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. По данным социологов, ситуацию в России оценивают в целом положительно 49% граждан: 1% опрошенных назвали ее очень хорошей, 15% — хорошей, еще 33% — скорее хорошей.

