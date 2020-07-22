Рубль завершил основную валютную сессию среды ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:01 мск повысился на 52 копейки к предыдущему закрытию и составил 71,225 рубля. С начала торговой сессии было проведено 35,2 тыс. сделок на 2,2 млрд долларов, диапазон котировок составил 70,5975—71,2775 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 82,54 рубля, увеличившись на 1,01 рубля по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 5,7 тыс. сделок на 292 млн евро по курсам от 81,4075 до 82,57 рубля за евро.

Тревожная обстановка на внешних рынках и санкционные угрозы привели к заметному снижению курса рубля, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. По его словам, на валютных площадках развивающихся рынков днем преобладал уход от риска.

«Общий негативный фон способствовал падению котировок нефти, что являлось основным фактором давления на рубль. Кроме того, давление на позиции российской валюты продолжал оказывать и неблагоприятный новостной фон, связанный с санкциями. В частности, геополитическое давление вновь усилилось после одобрения оборонного бюджета США, включающего ужесточение санкций в отношении «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», — комментирует эксперт.