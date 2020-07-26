Московский Индустриальный Банк (МИнБанк) в рамках акции предлагает некоторым категориям корпоративных клиентов льготные тарифы в рамках услуги торгового эквайринга, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«В период по 6 октября 2020 года как новые, так и действующие клиенты ряда отраслей могут подключить услугу торгового эквайринга на выгодных условиях. Банк предлагает льготные ставки по торговой уступке, которые зависят от вида деятельности и составляют от 1% до 1,6%», — говорится в релизе.

В список категорий, которые подпадают под условия акции, вошли супермаркеты, предприятия быстрого питания, аптеки, медицинские организации и некоторые другие. Для участия необходимо иметь или открыть расчетный счет в МИнБанке. Новым клиентам также необходимо заключить договор эквайринга, а действующим — подключить хотя бы одну новую точку обслуживания в течение срока действия акции.

Льготные тарифы не зависят от оборотов, распространяются на весь договор клиента и будут действовать полгода после заключения договора.