Комиссионные доходы инвестиционных банков, работающих на российском рынке, во II квартале 2020 года составили 54 млн долларов, что более чем вдвое меньше показателя II квартала 2019-го. Об этом пишет «Коммерсант» , ссылаясь на данные Refinitiv. Меньше банкиры зарабатывали в IV квартале 2018 года. За первое полугодие объем комиссионного вознаграждения инвестбанков составил 144,7 млн долларов, что на 19% ниже, чем за аналогичный период в 2019 году.

Сильнее всего (в три раза) во II квартале упали доходы от сделок по слиянию и поглощению (M&A) — до 10,7 млн долларов. Сопоставимое снижение произошло и в сегменте синдицированного кредитования, где банки заработали чуть более 8 млн долларов. На 20% снизилось вознаграждение за сделки на рынке акционерного капитала — до 13,6 млн долларов, по данным Refinitiv.

Только в одном направлении бизнеса банки смогли нарастить активность — на рынке долгового капитала. За квартал их комиссионные составили 22,1 млн долларов, что в 1,5 раза больше показателя прошлого года. Сохранению высокой активности эмитентов способствовали шаги ведущих центробанков по понижению ставок. Благодаря практически обнулению ключевых ставок и другим мерам поддержки со стороны регуляторов произошло снижение стоимости заимствований для эмитентов, отметили эксперты. С одной стороны, эмитенты пытались воспользоваться сильной конъюнктурой на фоне опасений и кризисных явлений, с другой — инвесторы получили поддержку в виде смягчения кредитно-денежной политики, пояснили они.

По словам экспертов, восстановление инвестиционно-банковской активности будет напрямую связано с преодолением неопределенности в части сроков завершения пандемии и появления вакцины, а также с темпами восстановления экономики. Важную роль в деятельности инвестбанков играет нормализация ситуации на вторичном рынке. Удаленная работа, развитие онлайн-составляющей деятельности компаний ускорили изменения, которые окажут влияние на экономику, рынки капитала и создают благоприятную конъюнктуру для рынка слияний и поглощений. Идет подготовка большого количества сделок на рынке акционерного капитала, многие эмитенты могут выйти на рынок уже осенью, прогнозируют эксперты.