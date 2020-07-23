Обороты розничной онлайн-торговли выросли в мае в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишут «Известия» , ссылаясь на данные Росстата. По отношению к апрелю онлайн-продажи увеличились на 12,2%. Речь идет о крупных и средних торговых организациях. Как отметили в Минпромторге, в период самоизоляции у россиян сформировалась привычка закупаться в Интернете, в результате продажи продуктов выросли в разы. Но уже после снятия ограничений в начале — середине июня такие продажи снизились, добавили в ведомстве. Так, согласно статистике операторов фискальных данных, в июне месячная выручка интернет-торговли упала на 15% по отношению к предыдущему месяцу, хотя она по-прежнему находится выше уровня марта 2020 года.

Также в период пандемии в России резко вырос спрос на доменные имена — в мае – июне по сравнению с началом года он увеличился на 60%, 80% купленных доменов созвучны с названиями известных брендов. Сейчас ежемесячно регистрируют 120–130 тыс. новых доменных имен, свидетельствуют данные IQ Technology. Согласно исследованию компании, 37% покупателей доменов открыли интернет-магазины, еще 24% сделали сайты-визитки о себе — этим занимались в основном коучи, психологи и фитнес-тренеры. Стоимость доменов выросла на 33%, средняя цена на них в мае – июне составила 166 тыс. рублей, хотя еще в начале года равнялась 111 тыс.

Аналитики интернет-торговли оценили рост показателей и назвали самые популярные товары в самоизоляции Дистанционная покупка является в некоторых нишах единственным способом получить нужный товар.

По словам генерального директора IQ Technology Дмитрия Козлова, активность связана с тем, что компании в оперативном порядке налаживают дистанционные онлайн-сервисы в надежде не потерять прибыль от офлайн-продаж. Ситуацией воспользовались перекупщики, которые приобретают красивые и короткие домены, они, как правило, созвучны с названиями известных брендов либо уже используются ими, хотя и не зарегистрированы.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов сообщил, что ситуация с пандемией кардинально изменила ландшафт рынка электронной торговли, в перспективе она также окажет большое влияние на развитие онлайн-розницы. Самым удобным магазином стало не отдельно стоящее здание, а смартфон в руках человека, отметил Соколов. Он уверен, что этот тренд сохранится: миллионы людей захотят и дальше получать все необходимые товары, не выходя из дома. Бизнес будет вкладывать все больше ресурсов в развитие новых технологий, чтобы удовлетворить высокий спрос на покупки в Интернете.