🔸 Закон о финансовых маркетплейсах, которые позволят всем гражданам сравнивать и покупать банковские, страховые и инвестиционные продукты дистанционно и в одном месте, принят. О том, как будет устроен маркетплейс финансовых услуг на Банки.ру, можно узнать здесь.



🔸 Неограниченный кешбэк, мультивалютные счета и сервисы для путешественников. О том, сколько придется заплатить за возможности премиальной карты Ситибанка, выясняем в «Разборе Банки.ру».

🔸 В классической картине мира кредиторы гоняются за неплательщиками, чтобы вытрясти из них деньги. Но что делать, когда вы точно знаете, что должны, но не знаете, кому именно, узнаем из публикации «Простить нельзя оставить».



🔸 Нестабильная экономическая ситуация всегда влечет за собой нестабильность в трудовых отношениях. Поможет ли страховка от потери работы, если велик риск остаться не у дел, разбираемся в материале Банки.ру.

🔸 Недавно был принят закон о налоге на проценты по депозитам. Это взволновало многих вкладчиков, которые решили, что теперь при размещении любой суммы на вкладе придется заплатить налог. На самом деле это заблуждение, и здесь очень важны детали, о которых рассказываем в публикации.

🔸 Поместили карту в картридер, ввели ПИН-код, положили деньги в купюроприемник, банкомат деньги проглотил, а на счете — тишина. Один из самых часто встречающихся кейсов в «Народном рейтинге» Банки.ру. Как вернуть «съеденные» банкоматом деньги, разбираемся в рубрике #оденьгахпросто.